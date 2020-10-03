Euro
9.11
Dolar
7.78
BIST 100
1,145.03
Altın
1,903.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 26 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 26 milyonu aştı.

Nuri Aydın   | 03.10.2020
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 26 milyonu geçti Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 26 milyon 22 bin 257 kişi iyileşti.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke şöyle sıralandı: Hindistan (5 milyon 501 bin 813), ABD (4 milyon 782 bin 593), Brezilya (4 milyon 232 bin 593), Rusya (975 bin 859) ve Kolombiya (753 bin 953).

Türkiye'de de virüs bulaşan 283 bin 868 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 34 milyonu geçerken 1 milyon 35 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 26 milyonu geçti
Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 213 bin 615'e yükseldi
Irak'ta Kovid-19 vakaları son 24 saatte 3 bin 672 arttı

Benzer haberler

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 26 milyonu geçti

Trump'ın doktoru: Başkan şu anda gayet iyi durumda

Yerli Kovid-19 aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi

Yerli Kovid-19 aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi

Tahran'da Kovid-19 kısıtlamaları geri getirildi

Tahran'da Kovid-19 kısıtlamaları geri getirildi
Afyonkarahisar'da servis araçları için bir yıl Güzergah İzin Belgesi ücreti alınmayacak

Afyonkarahisar'da servis araçları için bir yıl Güzergah İzin Belgesi ücreti alınmayacak