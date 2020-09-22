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Dünya, Koronavirüs

Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 23 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 23 milyonu aştı.

Büşra Selvi Öğütcen   | 22.09.2020
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 23 milyonu geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 23 milyon 115 bin 456 kişi, hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke sırasıyla ABD (4 milyon 299 bin 525), Hindistan (4 milyon 497 bin 867), Brezilya (3 milyon 887 bin 199), Rusya (911 bin 973), Güney Afrika (591 bin 208), Kolombiya (640 bin 900) ve Peru (622 bin 418) oldu.

Türkiye'de de virüs bulaşan 268 bin 435 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı, dünya genelinde 31 milyonu geçerken salgında 969 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 23 milyonu geçti
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