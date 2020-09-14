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Dünya, Koronavirüs

Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 21 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 21 milyonu aştı.

Büşra Selvi Öğütcen   | 14.09.2020
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 21 milyonu geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 21 milyon 31 bin 16 kişi, hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke sırasıyla ABD (3 milyon 974 bin 949), Hindistan (3 milyon 780 bin 107), Brezilya (3 milyon 573 bin 958), Rusya (876 bin 225) ve Kolombiya (599 bin 385) oldu.

Türkiye'de de virüs bulaşan 258 bin 833 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı, dünya genelinde 29 milyon 185 bin 779'a ulaşırken salgında 928 bin 287 kişi hayatını kaybetti.

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