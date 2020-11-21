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Dünya, Koronavirüs

Dünyada Kovid-19 vakası sayısı 58 milyonu aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısının 58 milyon 2 bin 846 olduğu bildirildi.

Emre Aytekin   | 21.11.2020
Dünyada Kovid-19 vakası sayısı 58 milyonu aştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 58 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 58 milyon 2 bin 846 oldu.

ABD, 12 milyon 277 bin 24 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 9 milyon 50 bin 613 ile Hindistan, 6 milyon 20 bin 164 ile Brezilya, 2 milyon 109 bin 170 ile Fransa, 2 milyon 64 bin 748 ile Rusya, 1 milyon 589 bin 219 ile İspanya, 1 milyon 473 bin 508 ile İngiltere, 1 milyon 359 bin 42 ile Arjantin, 1 milyon 345 bin 767 ile İtalya, 1 milyon 233 bin 444 ile Kolombiya ve 1 milyon 25 bin 969 ile Meksika izledi.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 379 bin 495 kişi yaşamını yitirdi, 40 milyon 192 bin kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

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