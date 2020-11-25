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Dünya, Koronavirüs

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 60 milyonu geçti

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 60 milyonu geçti.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 25.11.2020
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 60 milyonu geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 60 milyon 108 bin 193 oldu.

ABD 12 milyon 956 bin 783 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, ABD'yi 9 milyon 222 bin 216 ile Hindistan, 6 milyon 121 bin 449 ile Brezilya, 2 milyon 153 bin 815 ile Fransa, 2 milyon 138 bin 828 ile Rusya, 1 milyon 614 bin 126 ile İspanya, 1 milyon 538 bin 794 ile İngiltere, 1 milyon 171 441 ile İngiltere, 1 milyon 455 bin 22 ile İtalya, 1 milyon 381 bin 795 ile Arjantin, 1 milyon 262 bin 494 ile Kolombiya ve 1 milyon 60 bin 152 ile Meksika izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 414 bin 925 kişi yaşamını yitirdi, 41 milyon 556 bin 897 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

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