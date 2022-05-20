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“2022 Afet Tatbikat Yılı” kapsamında İstanbul’da AFAD koordinasyonunda “Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı" gerçekleştiriliyor.
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Dünya

Dünyaca ünlü müzisyenler Ukrayna için konser verecek

Dünyaca ünlü müzik grubu Pink Floyd ile Crash Test Dummies, Ruslana ve Jamala'nın yanı sıra çok sayıda ünlü isim, Ukrayna'daki savaştan etkilenenlere yardım etmek üzere çevrim içi konserde buluşacak.

Salih Şeref   | 20.05.2022
Dünyaca ünlü müzisyenler Ukrayna için konser verecek

İstanbul

Ukrayna'da yaşanan savaşa dikkati çekmek ve mağdurlara yardım eli uzatmak için bir araya gelen ünlü isimler, 17 Haziran'da konser verecek.

Savaştan etkilenenler için bilet ve bağışlarla 10 milyon dolar toplanmasının hedeflendiği etkinlik, gece 3.00'ten itibaren canlı yayınlanacak.

Biletleri www.worlduniteforukraine.com adresinden satışa sunulacak etkinlikten elde edilecek gelirin, savaş mağdurlarının yemek ve barınma, tıbbi malzeme, kıyafet ve insan ticaretiyle mücadele için harcanması amaçlanıyor.

Konser, 24 saat boyunca tekrar izlenebilecek.

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