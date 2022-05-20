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Dünya

Doğu Afrika'da yüzlerce kişi göç yolunda öldü ya da kayboldu

Doğu Afrika'dan Arap Yarımadası'na geçmek isteyen binlerce kişinin göç yolunda hayatını kaybettiği ya da kaybolduğu bildirildi.

Gökhan Kavak   | 20.05.2022
Doğu Afrika'da yüzlerce kişi göç yolunda öldü ya da kayboldu

İstanbul

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), dünyanın en yoğun göç rotası olarak adlandırılan "Doğu Koridoru" hattındaki göçlerde birçok kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

IOM'ye göre, 2014'ten buyana Doğu Afrika ülkelerinden Arap Yarımadasına geçmek isterken binin üzerinde kişi hayatını kaybetti ya da kayboldu.

Ölümlerin çoğunun "boğulma" nedeniyle gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Ölen ya da kaybolanların büyük kısmını Etiyopyalı gençlerin oluşturduğuna dikkati çekilen açıklamada, Afrikalıların, Suudi Arabistan'da işçi olarak çalışmak için göç yoluna başvurduğu belirtildi.

Göçmenlerin daha çok Aden Körfezi ve Kızıl Deniz üzerinden Arap Yarımadası'na geçtikleri kaydedildi.

Her yıl yüzlerce Afrikalı daha iyi bir hayat için Suudi Arabistan'a göç etmeye çalışıyor.

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