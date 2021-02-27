Euro
8.96
Dolar
7.43
BIST 100
1,471.39
Altın
1,729.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dünya Sağlık Örgütü: Yemen'de 2020'de difteri sebebiyle 116 kişi öldü

Yemen'de iç savaş nedeniyle BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerden biri yaşanıyor.

Ekrem Biçeroğlu   | 27.02.2021
Dünya Sağlık Örgütü: Yemen'de 2020'de difteri sebebiyle 116 kişi öldü

Yemen

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de difteri sebebiyle 2020 yılında 116 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

DSÖ Yemen Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, geçen yıl şüpheli difteri vaka sayısının 1425 olarak kayıtlara geçtiği, 116 kişinin de hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, DSÖ ile Japon hükümetinin Yemen'in tüm bölgelerinde 24 bin 309 difteri hastasına ve onlarla temas etmiş kişilere ilaç gönderdiği ifade edildi.

Yemen'de yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerden biri yaşanıyor ve 22 milyondan fazla insan yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Uzun süredir devam eden çatışmalar sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne olan Yemen'de temiz suya erişimin kısıtlı olması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksikliklerin yanı sıra sağlık hizmetlerinin yetersizliği gibi nedenler salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD'de Kovid-19 hastaları için 100 bin doz antikor ilacı temin edilecek
Kovid-19 vaka sayısı en çok azalan iller Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay
İtalya'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor
Türkiye'de 9 bin 205 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Dünya Sağlık Örgütü: Yemen'de 2020'de difteri sebebiyle 116 kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü: Yemen'de 2020'de difteri sebebiyle 116 kişi öldü

Sokotra Valisi, BAE'nin, Yemen'in güneyindeki Sokotra Limanı'na askeri araç sevk ettiğini açıkladı

BM: Yemen'in Marib kentinde artan çatışmalar nedeniyle 8 binden fazla kişi yerinden edildi

Yemenli uzmana göre, Marib'deki çatışmalardan İran ve ABD de çıkar sağlıyor

Yemenli uzmana göre, Marib'deki çatışmalardan İran ve ABD de çıkar sağlıyor
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: Kovid-19 salgını 2022'nin başlarında sona erer

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: Kovid-19 salgını 2022'nin başlarında sona erer
Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Siviller Yemen'in Marib kentindeki çatışmalardan uzak tutulmalı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Siviller Yemen'in Marib kentindeki çatışmalardan uzak tutulmalı