Zelenskiy: Odessa ve Zaporijya'ya düzenlenen saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Odessa kenti ve Zaporijya bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Odessa'da bu gece bir apartmana füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığını bildiren Zelenskiy, Zaporijya bölgesine gerçekleştirilen saldırıda da 2 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı, ayrıca Çernigiv ve Harkiv bölgelerine yönelik Rus saldırılarında 4 kişinin yaralandığını kaydetti.

Zelenskiy, mesajında, Rusya'nın bu gece ülkesine yönelik saldırılarda 8 füze ve 130 silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullandığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'nın limanlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, gece Odessa ve Çornomorsk limanlarının yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu limanların askeri amaçlarla kullanıldığına işaret edilerek, "Odessa Limanı'nda yakıt ve yağ ürünlerinin nakli için kullanılan altyapı tesisleri, tanklar, 2 İHA üretim ve montaj atölyesi, Çornomorsk Limanı'nda da motorlu tekne, yakıt ve yağ ile tanklar vuruldu." ifadesi yer aldı.