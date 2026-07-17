Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin paylaşımı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

Nasuh Mahruki 15 Temmuz paylaşımına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin paylaşımı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir sosyal medya platformundan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşımı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Mahruki'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy Adliyesi'ne gönderilen Mahruki, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Mahruki'nin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Başsavcılık, bir sosyal medya platformundan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım yapan Mahruki hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

Mahruki, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

