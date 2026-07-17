Küresel çapta ilk insansı robot dövüşü Çin'de düzenlendi

Global Times'ın haberine göre, ilk küresel çapta insansı robot dövüş turnuvası, robot üreticisi Engine AI'ın ürettiği robotlar arasında Şenzen'de düzenlendi.

Etkinliğin organizatörlerinin paylaştığı bilgilere göre, dünya genelinden 32 takım, Engine AI üretimi robotlarla etkinliğe katıldı.

Robotlar ringde yumruklarını, tekmelerini ve kaçış manevralarını kullanarak kozlarını paylaşırken, seyirciler de heyecanlı anlar yaşadı.

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Maçın en dikkat çekici anlarından birisi ise insansı robot "Matador"un başının, rakibi "Beyaz Kartal"ın tekmesi sonucu koptuğu anlarda yaşandı. "Matador" başı kopmasına rağmen maça tam performans devam etti.

Engine AI Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Zhao Tongyang, turnuvanın ardından yaptığı açıklamada, bu etkinliğin, araştırmaları ve ticarileşme süreçlerini hızlandırırken aynı zamanda küresel ölçekte etkili bir ticari insansı robot dövüşü markası oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.