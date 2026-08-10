Sapanca Gölü'nün kıyı şeridinde ilk etabı tamamlanan Sapanca Park, bisiklet ve yürüyüş yolları, aydınlatma, peyzaj ve çevre düzenlemesiyle ziyaretçilerine göl manzarası eşliğinde doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Sapanca Gölü'nün kıyı şeridi yeni görünümüne kavuştu Sapanca Gölü'nün kıyı şeridinde ilk etabı tamamlanan Sapanca Park, bisiklet ve yürüyüş yolları, aydınlatma, peyzaj ve çevre düzenlemesiyle ziyaretçilerine göl manzarası eşliğinde doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sapanca Park projesinin 6 kilometrelik ilk etabında sona gelindiği bildirildi.

Kırkpınar Fuar Alanı'ndan itibaren hazırlanan bisiklet ve yürüyüş yolları, aydınlatma, peyzaj ve çevre düzenlemesiyle kıyı şeridinin yeni görünümüne kavuştuğu belirtilen açıklamada, estetik dokusuyla gün batımı manzarası sunan Sapanca Park'ın, göl manzarası, yeşil odaklı yapısı, oturma alanları, modern aydınlatmasıyla haftanın her günü yerli ve yabancı binlerce misafiri ağırlamaya başladığı aktarıldı.

Sapanca Park projesinin, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın "Kıyıları halka kazandıracağız" sözüyle duyurulduğu anımsatılan açıklamada, Sapanca kıyılarını vatandaşlarla buluşturan yeni yaşam alanında çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Projenin ikinci etabında Sapanca Sahili'nin ilk noktasından Serdivan Gölpark'a kadar uzanan yaklaşık 10 kilometrelik kıyı hattının düzenleneceği bilgisi de paylaşılan açıklamada, bu etabında tamamlanmasıyla Sapanca'dan Esentepe kıyılarına kadar uzanan 16 kilometrelik kesintisiz kıyı hattının vatandaşların kullanımına kazandırılacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, kentin büyük değeri olan Sapanca Gölü'nü koruyup geleceğe miras bırakmak adına bu yola çıktıklarını ve bu kapsamda gurur verici noktaya geldiklerini belirtti.

Alemdar, ilginin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, "Kırkpınar'da göl kıyısını vatandaşlarımızın kullanımına açtığımızda ortaya çıkan manzara, hedefimizin ne kadar değerli ve isabetli olduğunu gösterdi. 37 kilometrelik göl kıyısını vatandaşlarımızın kullanımına açmak için başladığımız Sapanca Park'ın 6 kilometrelik ilk etabında sona yaklaşıyoruz. İlk günden ilgi odağı olan Sapanca Park, bugün her gün binlerce misafiri ağırlayan yaşam alanına dönüştü." ifadelerine yer verdi.