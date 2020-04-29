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Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 960 bini geçti

Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 960 bini geçti.

Zehra Ulucak   | 29.04.2020
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 960 bini geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 960 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 961 bin 785 kişi hastalığı atlatmayı başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (142 bin 238), İspanya (123 bin 903), Almanya (120 bin 400), Çin (77 bin 578), İran (72 bin 439), İtalya (68 bin 941) ve Fransa (46 bin 886) oldu.

Türkiye'de de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 38 bin 809'a ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. 

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 146 bin 200'e ulaşırken, virüs nedeniyle 218 bin 139 kişi hayatını kaybetti.

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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 960 bini geçti
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