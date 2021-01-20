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Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 69 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 69 milyonu geçti.

Büşra Selvi Öğütcen   | 20.01.2021
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 69 milyonu geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 69 milyon 274 bin 79 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

ABD'de 14 milyon 786 bin 852, Hindistan'da 10 milyon 245 bin 741, Brezilya'da 7 milyon 518 bin 846 ve Rusya'da 3 milyon 2 bin 26 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de, bugün itibarıyla, Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 277 bin 987 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı İtalya’da 1 milyon 781 bin 917'ye, Kolombiya'da 1 milyon 769 bin 935'e, Almanya’da 1 milyon 716 bin 200'e, Arjantin'de 1 milyon 604 bin 373'e, İngiltere'de 1 milyon 558 bin 503’e, Meksika'da 1 milyon 251 bin 782'ye, Polonya'da 1 milyon 197 bin 34'e ve İran'da 1 milyon 131 bin 883'e ulaştı.

Dünya genelinde 25 milyon 285 bin 978 kişinin tedavisi sürüyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 96 milyon 625 bin 755’e ulaşırken, virüs nedeniyle 2 milyon 65 bin 698 kişi hayatını kaybetti.

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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 69 milyonu geçti
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