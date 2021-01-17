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Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 68 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısının 68 milyonu aştığı bildirildi.

Şeyma Uzundere   | 17.01.2021
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 68 milyonu geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 68 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 68 milyon 17 bin 206 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

ABD'de 14 milyon 369 bin 959, Hindistan'da 10 milyon 209 bin 526, Brezilya'da 7 milyon 388 bin 784 ve Rusya'da 2 milyon 960 bin 431 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de bugün itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 262 bin 864 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı İtalya’da 1 milyon 745 bin 726’ya, Kolombiya'da 1 milyon 711 bin 924’e, Almanya’da 1 milyon 672 bine, Arjantin'de 1 milyon 573 bin 104’e, İngiltere'de 1 milyon 534 bin 736’ya, Meksika'da 1 milyon 212 bin 403’e, Polonya'da 1 milyon 181 bin 326’ya ve İran'da 1 milyon 119 bin 137’ye ulaştı.

Dünya genelinde 25 milyon 233 bin 984 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 95 milyon 287 bin 741’e ulaşırken, virüs nedeniyle 2 milyon 36 bin 551 kişi hayatını kaybetti.

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