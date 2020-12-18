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Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 53 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp sağlığına kavuşanların sayısı 53 milyonu aştı.

Emel Gözellik   | 18.12.2020
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 53 milyonu geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan kişilerden 53 milyon 198 iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

ABD'de 10 milyon 294 bin 974, Hindistan'da 9 milyon 520 bin 827, Brezilya'da 6 milyon 177 bin 702 ve Rusya'da 2 milyon 228 bin 633 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 721 bin 607 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde 20 milyon 770 bin 870 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 75 milyon 442 bin 628'e ulaşırken, virüs nedeniyle 1 milyon 671 bin 560 kişi hayatını kaybetti.

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