Euro
8.46
Dolar
6.98
BIST 100
1,560.34
Altın
1,779.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig’in 26. haftasında oynadıkları Medipol Başakşehir karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
logo
Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19 vakası sayısı 111 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 111 milyonu geçti.

Emre Aytekin   | 19.02.2021
Dünya genelinde Kovid-19 vakası sayısı 111 milyonu geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapındaki Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 111 milyon 2 bin 900’e yükseldi.

ABD, 28 milyon 529 bin 53 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 10 milyon 969 bin 230 ile Hindistan, 10 milyon 30 bin 626 ile Brezilya, 4 milyon 139 bin 31 ile Rusya, 4 milyon 95 bin 269 ile İngiltere, 3 milyon 536 bin 648 ile Fransa, 3 milyon 121 bin 687 ile İspanya, 2 milyon 780 bin 882 ile İtalya, 2 milyon 616 bin 600 ile Türkiye, 2 milyon 373 bin 95 ile Almanya, 2 milyon 212 bin 525 ile Kolombiya, 2 milyon 46 bin 795 ile Arjantin, 2 milyon 22 bin 662 ile Meksika, 1 milyon 603 bin 218 ile Polonya, 1 milyon 558 bin 159 ile İran, 1 milyon 498 bin 766 ile Güney Afrika, 1 milyon 293 bin 672 ile Ukrayna, 1 milyon 263 bin 299 ile Endonezya, 1 milyon 261 bin 804 ile Peru, 1 milyon 134 bin 957 ile Çekya ve 1 milyon 47 bin 400 ile Hollanda izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 456 bin 217 kişi yaşamını yitirdi, 85 milyon 921 bin 358 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Halen 22 milyon 741 bin 402 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınında son 24 saat
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Almanya aşı programı COVAX'a katkısını 1,5 milyar avro daha artırdı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 95 bini geçti
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka ve ölü sayıları düşmeye devam ediyor

Benzer haberler

Dünya genelinde Kovid-19 vakası sayısı 111 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 vakası sayısı 111 milyonu geçti

Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti

İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranlar 16 milyonu aştı

Dünya genelinde Kovid-19 vakaları 5 haftadır düşüş eğiliminde

Dünya genelinde Kovid-19 vakaları 5 haftadır düşüş eğiliminde
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 110 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 110 milyonu geçti
New York Valisi'nden bakımevlerindeki Kovid-19 verileri konusunda yeterince şeffaf olunmadığı itirafı

New York Valisi'nden bakımevlerindeki Kovid-19 verileri konusunda yeterince şeffaf olunmadığı itirafı