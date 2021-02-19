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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka ve ölü sayıları düşmeye devam ediyor

İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 27 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, 533 kişi hayatını kaybetti.

Bilal Acar   | 19.02.2021
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka ve ölü sayıları düşmeye devam ediyor

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, 5 Ocak'tan beri karantina uygulanan ülkede vaka ve can kaybı sayısı düşmeye devam ediyor.

Ülkede virüs bulaştırma katsayısı 1'in altına inerek son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Can kaybının 758, vaka sayısının 15 bin 144 olduğu 12 Şubat'a oranla son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 27, vaka sayısı da yüzde 20 azaldı.

Ülkede son 24 saatte can kaybı 533 ilaveyle 119 bin 920, vaka sayısı da 12 bin 27 artışla 4 milyon 95 bin 269 oldu.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 16 milyon 875 bin 536'ya çıktı, yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 28'i aşılandı.

İngiltere'de 19 bin 392 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 2 bin 535'i yoğun bakımda bulunuyor.

Can kaybı ve vaka sayısındaki düşüşte karantina ve aşılamanın etkili olduğu düşünülüyor.

Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan ve 60 yaş üzerindekilerde yüzde 30-40 daha öldürücü olan türünün ortaya çıkmasıyla ülkedeki vakalar ve buna bağlı can kayıpları ciddi oranda artmıştı.

Hükümet, salgınla mücadele için üçüncü kez karantinaya gidilmesi kararını almıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, vaka ve ölü sayılarının düştüğü ülkede ulusal karantinayı aşamalı olarak sonlandıracaklarını açıklamıştı.

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