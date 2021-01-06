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Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 87 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 87 milyonu geçti. ABD, 21 milyon 618 bin 310 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Emre Aytekin   | 06.01.2021
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 87 milyonu geçti Fotoğraf: Vladimir Shtanko /AA /Kiev-Ukrayna

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen vaka sayısı 87 milyon 162 bin 839'a yükseldi.

ABD, 21 milyon 618 bin 310 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi vaka sayısında 10 milyon 388 bin 61 ile Hindistan, 7 milyon 812 bin 7 ile Brezilya, 3 milyon 308 bin 601 ile Rusya, 2 milyon 836 bin 801 ile İngiltere, 2 milyon 680 bin 239 ile Fransa, 2 milyon 283 bin 931 ile Türkiye, 2 milyon 201 bin 945 ile İtalya, 1 milyon 982 bin 544 ile İspanya, 1 milyon 828 bin 825 ile Almanya, 1 milyon 702 bin 966 ile Kolombiya, 1 milyon 662 bin 730 ile Arjantin, 1 milyon 466 bin 490 ile Meksika, 1 milyon 344 bin 763 ile Polonya, 1 milyon 261 bin 903 ile İran, 1 milyon 127 bin 759 ile Güney Afrika, 1 milyon 90 bin 496 ile Ukrayna ve 1 milyon 22 bin 18 ile Peru izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 882 bin 586 kişi yaşamını yitirdi, 61 milyon 744 bin 676 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

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