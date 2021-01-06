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Koronavirüs

Nijerya ay sonuna kadar Pfizer-BioNTech aşısını almaya başlayacak

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı Başkanı Shuaib, 100 bin dozluk Pfizer-BioNTech aşısının ocakta ülkede olmasını beklediklerini söyledi.

Tufan Aktaş   | 06.01.2021
Nijerya ay sonuna kadar Pfizer-BioNTech aşısını almaya başlayacak

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Batı Afrika ülkesi Nijerya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisini ocak sonuna kadar alacağını duyurdu.

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı Başkanı Faisal Shuaib, 100 bin dozluk Pfizer-BioNTech aşısının ocakta ülkede olmasını beklediklerini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) öncülük ettiği Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında aşıların alındığını belirten Shuaib, bu yıl ülke nüfusunun yüzde 40'ının aşılanmasını hedeflediklerini ifade etti.

Ülkede ilk olarak sağlık çalışanları, siyasi liderler ve Kovid-19'a karşı yeterli tedbiri alamadığı tespit edilen yoksullar ile yaşlılar aşılanacak.

Yaklaşık 200 milyon nüfuslu Nijerya'da şimdiye kadar 92 bin 705 vaka kaydedildi, 1319 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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