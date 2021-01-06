Nijerya ay sonuna kadar Pfizer-BioNTech aşısını almaya başlayacak
Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı Başkanı Shuaib, 100 bin dozluk Pfizer-BioNTech aşısının ocakta ülkede olmasını beklediklerini söyledi.
İstanbul
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- KORONAVİRÜSE NASIL YAKALANIYORUZ: Bulaşma riskini artıran ortamlar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
Batı Afrika ülkesi Nijerya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisini ocak sonuna kadar alacağını duyurdu.
Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı Başkanı Faisal Shuaib, 100 bin dozluk Pfizer-BioNTech aşısının ocakta ülkede olmasını beklediklerini söyledi.
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) öncülük ettiği Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında aşıların alındığını belirten Shuaib, bu yıl ülke nüfusunun yüzde 40'ının aşılanmasını hedeflediklerini ifade etti.
Ülkede ilk olarak sağlık çalışanları, siyasi liderler ve Kovid-19'a karşı yeterli tedbiri alamadığı tespit edilen yoksullar ile yaşlılar aşılanacak.
Yaklaşık 200 milyon nüfuslu Nijerya'da şimdiye kadar 92 bin 705 vaka kaydedildi, 1319 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.