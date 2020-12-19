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Ankara, Kızılay Meydanı. Gaziantep Valisi Davut Gül, SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 76 milyonu geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 76 milyon 13 bin 851'e yükseldi.

Fuat Kabakcı   | 19.12.2020
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 76 milyonu geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 76 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 76 milyon 13 bin 851'e yükseldi.

ABD, 17 milyon 888 bin 353 ile "en fazla vaka sayısına sahip ülke" konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi 10 milyon 4 bin 825 ile Hindistan, 7 milyon 163 bin 912 ile Brezilya, 2 milyon 791 bin 220 ile Rusya, 2 milyon 442 bin 990 ile Fransa, 1 milyon 982 bin 90 ile Türkiye, 1 milyon 977 bin 167 ile İngiltere, 1 milyon 921 bin 778 ile İtalya, 1 milyon 817 bin 448 ile İspanya, 1 milyon 531 bin 374 ile Arjantin, 1 milyon 482 bin 72 ile Kolombiya, 1 milyon 469 bin 991 ile Almanya, 1 milyon 301 bin 546 ile Meksika, 1 milyon 182 bin 864 ile Polonya ve 1 milyon 145 bin 651 ile İran izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 681 bin 255 kişi yaşamını yitirdi, 53 milyon 282 bin 158 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

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