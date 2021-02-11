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Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 108 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 108 milyonu aştı.

Şeyma Uzundere   | 11.02.2021
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 108 milyonu geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapındaki Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 108 milyon 26 bin 145’e yükseldi.

ABD, 27 milyon 906 bin 565 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 10 milyon 878 bin 758 ile Hindistan, 9 milyon 662 bin 305 ile Brezilya, 4 milyon 27 bin 748 ile Rusya, 3 milyon 985 bin 161 ile İngiltere, 3 milyon 385 bin 622 ile Fransa, 3 milyon 23 bin 601 ile İspanya, 2 milyon 683 bin 403 ile İtalya, 2 milyon 564 bin 427 ile Türkiye, 2 milyon 316 bin 721 ile Almanya, 2 milyon 173 bin 347 ile Kolombiya, 2 milyon bin 34 ile Arjantin, 1 milyon 957 bin 889 ile Meksika, 1 milyon 570 bin 658 ile Polonya, 1 milyon 496 bin 455 ile İran, 1 milyon 482 bin 412 ile Güney Afrika, 1 milyon 258 bin 94 ile Ukrayna, 1 milyon 203 bin 502 ile Peru, 1 milyon 191 bin 990 ile Endonezya ve 1 milyon 64 bin 952 ile Çekya izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 369 bin 67 kişi yaşamını yitirdi, 80 milyon 67 bin 640 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Halen 25 milyon 440 bin 137 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.

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