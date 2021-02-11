Euro
8.53
Dolar
7.03
BIST 100
1,545.59
Altın
1,826.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fas ile İsrail eğitim alanında iş birliğini artırma konusunda anlaştı

Fas ile İsrail'in, öğrenci değişim programlarının hazırlanması ve karşılıklı kültürel gezi turlarının düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

Aydoğan Kalabalık   | 11.02.2021
Fas ile İsrail eğitim alanında iş birliğini artırma konusunda anlaştı

Fas

Fas yerel kaynaklarında yer alan habere göre, Fas Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Said Emzazi, İsrail Eğitim Bakanı Yoav Gallant ile telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Haberde, Bakan Emzazi ile Gallant'ın, iki ülke arasında orta derece okul ve üniversite öğrencileri için değişim programlarının hazırlanması ve karşılıklı kültürel gezi turlarının düzenlenmeye başlatılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Görüşmede, İGallant’ın, “iki ülke arasındaki barış sürecini teşvik etmede en önemli faktörün eğitim” olduğunu vurgulayarak, Emzazi'ye eğitim alanında ortak ekip kurmayı önerdiği aktarıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki ülke eğitim sistemlerinin karşılaştığı zorlukları değerlendiren bakanların, konuşmanın sonlarında birbirlerini karşılıklı olarak resmi ziyarete davet ettiği bildirildi.

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'ın ardından son birkaç ay içinde İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olurken, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke olmuştu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutukluların çoğu Kovid-19'a karşı aşılandı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 108 milyonu geçti
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 590 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti
Koca, yarından itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlarla 60 yaş üzeri eşlerinin aşılanmaya başlanacağını bildirdi
İngiltere'de görülen Kovid-19 mutasyonunun tüm dünyaya yayılacağı düşünülüyor

Benzer haberler

İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutukluların çoğu Kovid-19'a karşı aşılandı

İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutukluların çoğu Kovid-19'a karşı aşılandı

Fas ile İsrail eğitim alanında iş birliğini artırma konusunda anlaştı

İsraillilerin bir Asya ülkesine yasa dışı füze sattığı ortaya çıktı

Filistinli uzman: UCM kararı ile İsrail 'Nazilerin konumuna düşüyor'

Filistinli uzman: UCM kararı ile İsrail 'Nazilerin konumuna düşüyor'
Onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Filistin halkının aşı mağduriyeti

Filistin halkının aşı mağduriyeti