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Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 90 milyon 177 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 90 milyon 177 bini aştı, 1 milyon 936 bin 632 kişi hayatını kaybetti.

Nuri Aydın,Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 10.01.2021
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 90 milyon 177 bini geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde 1 milyon 936 bin 632 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 90 milyon 177 bin 626'ya çıkarken, virüs saptanan 64 milyon 575 bin 317 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 22 milyon 699 bin 938 kişide Kovid-19 tespit edildi, 381 bin 480 kişi ise öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 452 bin 403), Brezilya (8 milyon 75 bin 998), Rusya (3 milyon 401 bin 954), İngiltere (3 milyon 17 bin 409), Fransa (2 milyon 777 bin 312), Türkiye (2 milyon 317 bin 118), İtalya (2 milyon 257 bin 866), İspanya (2 milyon 50 bin 360), Almanya (1 milyon 914 bin 335), Kolombiya (1 milyon 771 bin 363), Arjantin (1 milyon 714 bin 409), Meksika (1 milyon 524 bin 36), Polonya (1 milyon 385 bin 522), İran (1 milyon 286 bin 406), Güney Afrika (1 milyon 214 bin 176), Ukrayna (1 milyon 115 bin 26) ve Peru (1 milyon 32 bin 275)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (202 bin 657), Hindistan (151 bin 63), Meksika (133 bin 204), İngiltere (80 bin 868), İtalya (78 bin 394), Fransa (67 bin 599), Rusya (61 bin 837), İran (56 bin 171), İspanya (51 bin 874), Kolombiya (45 bin 784), Arjantin (44 bin 417), Almanya (41 bin 61), Peru (38 bin 213), Güney Afrika (32 bin 824), Polonya (31 bin 189), Endonezya (24 bin 129), Türkiye (22 bin 631), Belçika (20 bin 38), Ukrayna (19 bin 767), Şili (17 bin 37), Kanada (16 bin 833), Romanya (16 bin 654), Ekvador (14 bin 177), Çekya (13 bin 115), Irak (12 bin 881), Hollanda (12 bin 307), Macaristan (10 bin 648) ve Pakistan (10 bin 644)."

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