Morityus Afrika'da tüm Kovid-19 hastalarının iyileştiği tek ülke oldu
Hint Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Morityus'da yeni tip koronavirüs hastalarının tamamı iyileşti.
Dakar
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son Kovid-19 hastasının da sağlığına kavuşmasıyla ülkede aktif vaka kalmadığı duyuruldu.
Toplamda 334 vakanın kayda geçtiği ülkede 10 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.
Şimdilik, Afrika kıtasında tüm Kovid-19 hastalarının iyileştiği tek ülke olan Morityus, 15 Temmuz olarak duyurduğu sınırlarının açılma tarihini 31 Ağustos olarak değiştirmişti.
Ülke, vaka sayısını mayıs ayında da sıfırlamış, 17 gün boyunca yeni hasta kayda geçmemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.