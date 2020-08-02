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Dünya, Koronavirüs

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti Kovid-19'a yakalandı

Kosova Başbakanı Hoti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

Zylfije Adem Jakupi,Furkan Abdula   | 02.08.2020
Kosova Başbakanı Avdullah Hoti Kovid-19'a yakalandı

Priştine


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Hafif bir öksürük dışında semptomu olmadığını dile getiren Hoti, "Bugünden itibaren iki haftalığına kendimi izole ediyorum. Görevimi evden yürüteceğim." ifadelerini kullandı.

Kosova'da şu ana kadar 8 bin 799 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu, salgın nedeniyle 249 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'dan 4 bin 863 kişinin iyileştiği ülkede 3 bin 687 aktif vaka bulunuyor.


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