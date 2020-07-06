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Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 572 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 11 milyon 572 bin 124'e ulaştı.

Zehra Ulucak,Behlül Çetinkaya   | 06.07.2020
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 572 bini geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 537 bin 47 kişi öldü, virüs saptanan 6 milyon 543 bin 54 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 4 milyon 492 bin 23 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 983 bin 142 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 132 bin 571 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 604 bin 585), Hindistan (698 bin 817), Rusya (687 bin 862), Peru (302 bin 718), İspanya (297 bin 625), Şili (295 bin 532), İngiltere (285 bin 416), Meksika (256 bin 848), İtalya (241 bin 611), İran (240 bin 438), Pakistan (231 bin 818), Suudi Arabistan (209 bin 509), Türkiye (205 bin 758), Almanya (197 bin 558), Güney Afrika (196 bin 750), Fransa (166 bin 960), Bangladeş (162 bin 417), Kolombiya (117 bin 110), Kanada (105 bin 536), Katar (99 bin 799), Çin (83 bin 557), Arjantin (77 bin 815), Mısır (75 bin 253), İsveç (71 bin 419), Endonezya (63 bin 749), Belarus (63 bin 554), Belçika (62 bin 16), Ekvador (61 bin 958), Irak (60 bin 479), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (51 bin 540) ve Hollanda (50 bin 621)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:

"Brezilya 64 bin 900, İngiltere 44 bin 220, İtalya 34 bin 861, Meksika 30 bin 639, Fransa 29 bin 893, İspanya 28 bin 385, Hindistan 19 bin 707, İran 11 bin 571, Peru 10 bin 589, Rusya 10 bin 296, Belçika 9 bin 771, Almanya 9 bin 86, Kanada 8 bin 684, Şili 6 bin 308, Hollanda 6 bin 127, İsveç 5 bin 420, Türkiye 5 bin 225, Ekvador 4 bin 781, Pakistan 4 bin 762, Çin 4 bin 634, Kolombiya 4 bin 64, Mısır 3 bin 343, Güney Afrika 3 bin 199, Endonezya 3 bin 171, Irak 2 bin 473, Bangladeş 2 bin 52, Suudi Arabistan 1916, Arjantin 1507, Belarus 423, BAE 323 ve Katar 128."

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