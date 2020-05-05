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Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 700 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 700 bini geçti.

Nuri Aydın   | 05.05.2020
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 700 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 700 bini geçti
New York'taki bakımevlerinde kaydedilmemiş 1700 Kovid-19 kaynaklı ölüm belirlendi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 25 bin 531'e yükseldi
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