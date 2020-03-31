Euro
7.27
Dolar
6.60
BIST 100
89,643.71
Altın
1,590.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı.

Emre Aytekin   | 31.03.2020
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini aştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 40 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 639'a, vaka sayısı ise 823 bin 284'e ulaştı.

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 12 bin 428 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da gerçekleşti. Onu 8 bin 269 can kaybıyla İspanya ve 3 bin 402 can kaybıyla ABD takip etti.

Salgının ortaya çıktığı Çin, 3 bin 305 can kaybıyla dördüncü sırada yer aldı.

Yeni tip koronavirüs kaynaklı 3 bin 24 ölümün görüldüğü Fransa, 2 bin 898 ölümün görüldüğü İran, 1789 ölümün görüldüğü İngiltere ve 1039 ölümün görüldüğü Hollanda binden fazla can kaybının kayıtlara geçtiği ülkeler oldu.

Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 salgını şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta 3 köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Kızılhaç'tan İsrail'e koronavirüs nedeniyle Filistinli mahkumların sayısını azaltma tavsiyesi
Batman'da 1 köy karantinaya alındı
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi
Belarus'ta Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

Benzer haberler

Sivas'ta 3 köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Sivas'ta 3 köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Kızılhaç'tan İsrail'e koronavirüs nedeniyle Filistinli mahkumların sayısını azaltma tavsiyesi

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi

DOKA, Kovid-19 ile mücadele için 6 milyon lira destek verecek

DOKA, Kovid-19 ile mücadele için 6 milyon lira destek verecek
Muğla Valisi Civelek: 10 bin 372 ailenin ihtiyacı karşılandı

Muğla Valisi Civelek: 10 bin 372 ailenin ihtiyacı karşılandı
Belarus'ta Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

Belarus'ta Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm