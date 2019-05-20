Dünya Doktorlarından Afrin’de ücretsiz sağlık hizmeti
Dünya Doktorları Derneği tarafından Afrin kentine bağlı Cinderes bölgesinde kurulan sağlık merkezinde Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti veriliyor.
Hatay
Zeytin Dalı Harekatı ile güvenli hale getirilen Cinderes’de 7 ay önce kurulan sağlık merkezinde ihtiyaç sahibi Suriyeliler acil ve ayakta tedavi bölümlerinden ücretsiz muayene olurken laboratuvar ve ilaç hizmetlerinden de ücretsiz faydalanabiliyor.
Dünya Doktorları Cinderes Sağlık Merkezi Koordinatörü Mehmet Nur Kokum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık merkezinde 21 personelle günde yaklaşık 400 hastaya hizmet verdiklerini belirtti.
Kokum, Suriyeli hastalardan muayene, acil sağlık hizmeti, laboratuvar ve ilaç hizmetlerinden hiçbir ücret alınmadığını tüm hizmetlerinin Dünya Doktorları tarafından karşılandığını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.