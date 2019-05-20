Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.72
Dolar
6.01
BIST 100
86,771.47
Altın
1,275.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'li milyarder öğrencilerin eğitim kredisi borcunu ödeyecek

Afrika kökenli ABD'li yatırımcı ve hayırsever Robert F. Smith, Morehouse College adlı üniversiteden mezun olan toplam 400 öğrencinin yaklaşık 40 milyon dolar değerindeki eğitim kredisi borcunu ödeyecek.

Dildar Baykan   | 20.05.2019
ABD'li milyarder öğrencilerin eğitim kredisi borcunu ödeyecek

New York

ABD'de Afrika kökenli ABD'li yatırımcı ve hayırsever Robert F. Smith, mezuniyet törenine katıldığı Morehouse College'da yaptığı açıklamada, 2019 mezunu olan 400 öğrencinin eğitim kredisi borcunu kendisinin ödeyeceğini duyurarak, "Ailemin, büyüklerimin ve adlarını bilmediğim Afrikan Amerikalı nesillerin bana açtığı yolu asla unutmayacağım. Onların mücadelesi, cesareti ve yaşadıkları benim mücadele etmeme ve başarmama yol açmıştı." diye konuştu. 

Yerel basında, 400 öğrencinin borcunun toplamda yaklaşık 40 milyon dolara tekabül ettiği kaydedildi.

"Vista Equity Partners" adlı sermaye firmasını kuran ve yaklaşık 5 milyar dolarlık servetin sahibi olan Smith, 2018'de ABD'deki en zengin Afrika kökenli Amerikalı olmuştu. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Basra’dan Doğu Akdeniz’e stratejik hamleler: Savaş kapıda mı?
Yemen’de Hudeyde limanı düğümü
Körfez'de ABD sıcağı
Orta Doğu'daki gerilim petrol arzını tehlikeye sokabilir
Batı Asya'da küresel rekabetin odaklandığı topraklar: Belucistan

Benzer haberler

Rusya'dan ABD'ye Venezuela çağrısı

Rusya'dan ABD'ye Venezuela çağrısı

ABD'den Çin ürünlerine yeni ek vergi

Trump'tan İsrail'in Gazze saldırılarına destek

ABD'den İran'a uçak gemisi ile gözdağı

ABD'den İran'a uçak gemisi ile gözdağı

'Huawei muharebesi'nin mağduru Gavin Williamson

'Huawei muharebesi'nin mağduru Gavin Williamson
Venezuela ABD’ye karşı koymaya hazır

Venezuela ABD’ye karşı koymaya hazır