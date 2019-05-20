Eyfel Kulesi boşaltıldı
Fransa'nın başkenti Paris'te, Eyfel Kulesi'ne bir kişinin izinsiz tırmanması sebebiyle kulenin tahliye edildiği bildirildi.
Paris
Eyfel Kulesi'ne bir kişinin tırmanması dolayısıyla kule boşaltıldı.
Eyfel Kulesi Komitesince sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir kişinin kuleye tırmanması sebebiyle kulenin boşaltıldığı ve ziyaretçilere kapatıldığı belirtildi.
Polis, kulenin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.