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Dünya

Eyfel Kulesi boşaltıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te, Eyfel Kulesi'ne bir kişinin izinsiz tırmanması sebebiyle kulenin tahliye edildiği bildirildi.

Yusuf Özcan   | 20.05.2019
Eyfel Kulesi boşaltıldı

Paris

Eyfel Kulesi'ne bir kişinin tırmanması dolayısıyla kule boşaltıldı.

Eyfel Kulesi Komitesince sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir kişinin kuleye tırmanması sebebiyle kulenin boşaltıldığı ve ziyaretçilere kapatıldığı belirtildi.

Polis, kulenin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

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