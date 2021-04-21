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Dünya, Koronavirüs

DSÖ'nün gönderdiği Kovid-19 aşıları İdlib'e ulaştı

Dünya Sağlık Örgütü iç savaşın sürdüğü Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline, 53 bin 800 doz aşı gönderdi.

Mehmet Burak Karacaoğlu,Ahmet Karaahmet   | 21.04.2021
DSÖ'nün gönderdiği Kovid-19 aşıları İdlib'e ulaştı

İdlib

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında İdlib'e gönderilen 53 bin 800 doz aşı, Hatay ilinin karşısındaki Babu'l Hava sınır kapısında İdlib İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Söz konusu aşılar 1 Mayıs 2021'den itibaren sağlık çalışanlarına, kronik hastalıkları bulunanlara ve 60 yaş üstündekilere uygulanmaya başlanacak.

İç savaş nedeniyle sağlık altyapısının büyük oranda yok olduğu İdlib' de 237 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Tespit edilen 21 bin 694 Kovid-19 vakasının ise 19 bini iyileşti.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX)

DSÖ, Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) tarafından Nisan 2020'de COVAX girişimi başlatılmıştı.

COVAX, Kovid-19 aşılarının dünyanın en yoksul 92 ülkesine eşit, hızlı ve adil şekilde dağıtılması hedefiyle kurulmuştu.

Şimdiye kadar 190 ülkenin üye olduğu COVAX'a ABD ve Rusya henüz katılmadı.

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