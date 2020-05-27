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Dünya

ABD'nin başkenti Washington DC'de 'Evde kal' talimatı cuma günü bitiyor

ABD'nin başkenti Washington DC'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen "Evde kal" talimatı, cuma günü sona erecek.

Dildar Baykan   | 27.05.2020
ABD'nin başkenti Washington DC'de 'Evde kal' talimatı cuma günü bitiyor

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, kentteki "Evde kal" talimatının kaldırılacağını ve normalleşme sürecinin birinci aşamasına geçileceğini duyurdu.

Kentteki vaka sayılarının hala yüksek olduğuna dikkati çeken Bowser, buna rağmen son 14 günde vakaların düşüşe geçtiğini, yeterli test ve hastane kapasitesine de ulaştıklarını kaydetti.

Normalleşmenin ilk aşamasında, kuaförler sadece randevu ile müşteri kabul edebilirken, restoranlar da yalnızca açık havada hizmet verebilecek. Açık havadaki oturma alanları ve masaların arasında 2 metre boşluk bırakılacak.

Ayrıca ilk aşamada, 10'dan fazla kişiden oluşan gruplar bir araya gelemeyecek, halka maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları önerilecek. 

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