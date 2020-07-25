İran'da Kovid-19 ölümleri 15 bin 484'e yükseldi
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 195 artarak 15 bin 484'a yükseldi.
Tahran
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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 195 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısının 15 bin 484'e çıktığını bildirdi.
Ülkedeki toplam vaka sayısı da 2 bin 316 artarak 288 bin 839 oldu.
İran'da hastalardan 3 bin 70'inin durumu ağır seyrederken, tedavileri tamamlananların sayısı 251 bin 319'a ulaştı.
Ülkede Mazenderan, Fars, Doğu ve Batı Azerbaycan, Rezevi Horasanı, Elburz, Huzistan, Loristan, Gülistan, Kirman, Zencan ve İlam "kırmızı bölge" ilan edilmiş bulunuyor.
Tahran, İsfahan, Buşehr, Hürmüzgan, Kazvin, Merkezi, Kuzey Horasan, Hemedan, Güney Horasan, Simnan, Sistan-Belucistan, Erdebil ve Kohgiluye- Buyer Ahmed ise "riskli bölge" ilan edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.