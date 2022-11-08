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Dünya

DSÖ: Sıcak hava dalgaları Avrupa'da 15 bin kişinin ölümüne sebep oldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'da yazın etkisini gösteren sıcak hava dalgalarının en az 15 bin can kaybına yol açtığını açıkladı.

Ömer Faruk Yıldız   | 08.11.2022
DSÖ: Sıcak hava dalgaları Avrupa'da 15 bin kişinin ölümüne sebep oldu

Cenevre

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa'daki sıcak hava dalgalarına dair istatistikleri paylaştı.

Kluge, "Ülkelerin paylaştığı verilere göre 2022'deki sıcak hava nedeniyle en az 15 bin kişi hayatını kaybetti." dedi.

Sıcak hava dalgalarının İspanya'da yaklaşık 4 bin can kaybına yol açtığını belirten Kluge, Portekiz'de yaklaşık 1000, İngiltere'de 3 bin 200 ve Almanya'da 4 bin 500 civarında kişinin aynı nedenle yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Kluge, etkili tedbirler alınmadığı sürece sıcak hava dalgaları ve aşırı sıcakların ilerleyen yıllarda daha fazla ölüme yol açacağı uyarısında bulundu.

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