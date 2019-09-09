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Dünya

Dorian Kasırgası Kanada kıyılarında etkili oldu

Atlantik Okyanusu'nda Virgin Adaları ve Bahamalar'ın ardından ABD'nin güneydoğu sahillerini etkileyen Dorian Kasırgası kuzeye ilerleyerek Kanada'nın doğu kıyılarında etkili oldu.

Emre Aytekin   | 09.09.2019
Dorian Kasırgası Kanada kıyılarında etkili oldu

Toronto

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Dorian Kasırgası'nın hafta sonu itibarıyla Kanada'nın doğusundaki Yeni İskoçya ile Newfoundland ve Labrador eyaletlerine ulaştığını bildirdi.

Hafta sonu Yeni İskoçya eyaletinin başkenti Halifax'te saatteki hızı 100 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarlar, bazı apartmaların çatılarının uçmasına ve bir inşaat vincinin devrilmesine yol açtı.

43 kişi hayatını kaybetti

Yetkililer şu ana dek 43 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan kasırganın Kanada'da can kaybına yol açmadığını belirtti.

Kategori 5 seviyesinde Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle şu ana kadar 43 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Bahamalar'da bugüne dek etkili olan en büyük kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian, büyük hasara neden olurken ve binlerce kişi de evsiz kalmıştı.

Ülkede arama kurtarma çalışmaları hala devam ederken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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