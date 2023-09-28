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Dünya

"Dönüşümlü eğitim"i protesto eden Batı Trakyalıların talepleri kabul edildi

Batı Trakya'da İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi'nde zorunlu tutulan sabahçı ve öğlenci uygulamasına karşı başlatılan protestoların ardından yetkililer, eylemcilerin taleplerini kabul etti.

Ayhan Mehmet  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
"Dönüşümlü eğitim"i protesto eden Batı Trakyalıların talepleri kabul edildi

İskeçe

İskeçe Azınlık Ortaokul ve Lisesi Encümen Heyeti Başkanı Ahmet Kara, 11 gün süren barışçıl eylemlerin sonucunda taleplerinin yerine getirildiğini açıkladı.

Kara, "Nihayet aklı selim galip geldi. Bizim ileri sürdüğümüz bir takım argümanlar vardı. Yaptığımız öneriler vardı. Bu öneriler ilgililerle yapılan görüşmeler sonrasında kabul gördü. Yarın itibarıyla çocuklarımız sadece sabahçı olarak okullarına geri dönecekler." dedi.

Kara ayrıca, okulla ilgili diğer sorunların çözümü için yetkililerle görüşmelerin devam edeceğini belirtti.

İskeçe Türk Birliği (İTB) Başkanı Ozan Ahmetoğlu da "Azınlık olarak toplu halde mücadele verdiğimiz ve kararlılıkla ilerlediğimiz zaman başarıya ulaşıyoruz. Bizim taleplerimiz gayet haklı ve demokratik talepler." şeklinde konuştu.

Son yıllarda sabahçı ve öğlenci uygulaması nedeniyle öğrenci sayısının azaldığı okulda encümen heyeti ve okul aile birliği, istişareler sonucu tüm öğrencilerin eğitime sabah başlayacaklarını duyurmuştu.

İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğü ise eğitim yılının ilk günü okulda sabahçı ve öğlenci uygulamasının devam ettirilmesini istemişti. Bunun üzerine encümen heyeti ile okul aile birliğince 15 Eylül'de yapılan veli ve öğrenci temsilcileri toplantısında protesto kararı alınmıştı.

Protestoların 11 gün boyunca devam ettiği okulda öğrenciler, derslere katılmayı reddederken okul girişi de kapatılmıştı.

Avrupa Hür İttifakı (EFA) da Batı Trakyalı Türklerin "dönüşümlü eğitim" protestolarına destek vermişti.

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