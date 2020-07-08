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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiltere'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'ye yaptığı çalışma ziyaretinde, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile görüştü.

Hasan Esen,İlyas Tayfun Salcı   | 08.07.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiltere'de Fotoğraf: Fatih Aktaş / AA

Londra

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere temaslarına, Birleşik Krallık Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Jeffrey Donaldson'ı kabul ederek başladı. 

Daha sonra Dışişleri Bakanlığına geçen Çavuşoğlu, burada İngiliz mevkidaşı Raab ile bir araya geldi.

İkilinin yaklaşık 2 saat süren görüşmesinde, Brexit öncesi ve sonrası dahil Türkiye-İngiltere ikili ilişkilerinin yanı sıra turizm, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele, güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı belirtildi.

Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton'la da görüştü.

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