GÖKBEY, İngiltere’de ikinci kez havalandı
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin ilk özgün helikopteri olan GÖKBEY, İngiltere’de ikinci kez havalandı.
Londra
Havacılık ve savunma sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden İngiltere’deki Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda dün ilk yurt dışı uçuş gösterisini yapan GÖKBEY, bugün ikinci uçuşunu gerçekleştirdi.
- GÖKBEY, İngiltere semalarında
- GÖKBEY’in Test Pilotu Ateş, dünya sahnesindeki ilk uçuş gösterisini anlattı
Yaklaşık 5 dakika süren uçuşu, fuardaki birçok katılımcı takip etti.
GÖKBEY, İngiltere’deki Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda ikinci kez havalandı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 23, 2024
🇹🇷 Türkiye’nin ilk özgün helikopteri
©️ TUSAŞ tarafından geliştirildi
🚁 Yaklaşık 5 dakika süren uçuşu, fuardaki birçok katılımcı takip ettihttps://t.co/Ncv3EHI2Vb pic.twitter.com/lRP3Av6Xr4
GÖKBEY, 22-26 Temmuz'da düzenlenen fuar kapsamında toplamda 4 gösteri uçuşu yapmış olacak.
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