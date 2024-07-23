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Teknoloji, Savunma sanayisi

GÖKBEY, İngiltere’de ikinci kez havalandı

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin ilk özgün helikopteri olan GÖKBEY, İngiltere’de ikinci kez havalandı.

Nuran Erkul Kaya  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
GÖKBEY, İngiltere’de ikinci kez havalandı Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Londra

Havacılık ve savunma sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden İngiltere’deki Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda dün ilk yurt dışı uçuş gösterisini yapan GÖKBEY, bugün ikinci uçuşunu gerçekleştirdi.

Yaklaşık 5 dakika süren uçuşu, fuardaki birçok katılımcı takip etti.

GÖKBEY, 22-26 Temmuz'da düzenlenen fuar kapsamında toplamda 4 gösteri uçuşu yapmış olacak.

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