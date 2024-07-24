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Teknoloji

Türkiye'yi yüksek teknoloji merkezi haline getirecek program devreye alınıyor

Yüksek teknoloji ve yüksek katma değerli yeni yatırımlar için Türkiye'nin avantajlarını pekiştirecek HIT-30 Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 26 Temmuz'da tanıtılacak.

Zeynep Duyar  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Türkiye'yi yüksek teknoloji merkezi haline getirecek program devreye alınıyor

Ankara

Türkiye'yi yeni gelişen teknoloji alanlarında küresel bir merkez haline getirmeyi hedefleyen "HIT-30: Yüksek Teknoloji Yatırım Programı" 26 Temmuz'da tanıtılacak.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edindiği bilgilere göre, "HIT-30: Yüksek Teknoloji Yatırım Programı Tanıtım Etkinliği" 26 Temmuz'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açılışını yapacağı program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hayata geçirilecek.

Program, yüksek teknoloji ve katma değerli yeni yatırımlar için Türkiye'nin avantajlarını pekiştirirken ülkeyi yüksek teknoloji yatırımlarının odak noktası haline getirmeyi amaçlıyor.

HIT-30 Programı ile Türkiye'yi geleceğe taşıyacak teknoloji yatırımlarının hızlanması, ülkenin teknoloji geliştirme ve yüksek katma değerli üretim kapasitesini daha üst seviyeye taşıyacak bir sürecin başlaması hedefleniyor.

Yeni destek ve teşviklerin açıklanacağı tanıtım toplantısına, yerli ve yabancı şirketlerin üst yöneticileri, yabancı yatırımcılar, iş dünyasının önde gelen isimleri katılacak.

Bakan Kacır duyurmuştu

Katıldığı bir televizyon programında yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kacır, "Önümüzdeki dönemde yeşil dönüşümü, dijital dönüşümü, yüksek katma değeri ve bölgelerin yerel dinamiklerinin ekonomik kıymete dönüşmesini beraberinde getirecek yatırımlarla ilgili yeni bir teşvik çerçevesi oluşturacağız. Bunları, Cumhurbaşkanı'mız tarafından bütün dünyaya ilan edilecek yeni bir Yüksek Teknoloji Teşvik Programı ile duyuracağız. Bu da küresel düzeyde yatırımcıların dikkatini çekecektir." demişti.

Bakan Kacır, özellikle batarya ve sensör teknolojileri gibi alanlarda Türkiye'nin üretim kabiliyetlerini artırmak istediklerini vurgulayarak, tüm bu gelişimlerin küresel yatırımların Türkiye'ye akışını daha da hızlandıracağını dile getirmişti.

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