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Dünya

Abbas Rusya Devlet Başkanı Putin ile İsrail'in 'ilhak' planını görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail'in ilhak planı ve Filistin'deki gelişmeleri ele aldı.

Qais Omar Darwesh Omar,Hacer Başer   | 08.07.2020
Abbas Rusya Devlet Başkanı Putin ile İsrail'in 'ilhak' planını görüştü

Ramallah

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Putin'e, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bazı bölgeleri "ilhak" planına ilişkin gelişmeleri anlatan Abbas, Rusya'nın uluslararası kararlar temelinde barışın sağlanmasını destekleyen ve ilhakı reddeden tutumundan övgüyle söz etti.

Uluslararası kararlar çerçevesinde Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Rusya ve ABD'den oluşan Ortadoğu Dörtlüsü'nün gözetiminde yeniden müzakerelere dönmeye hazır olduğunu ifade eden Abbas, Rusya'nın Hamas ve Fetih hareketleri arasında uzlaşının sağlanması için sarf ettiği çabalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de iki devletli çözüm temelinde barışın sağlanmasını desteklediklerini ifade ederek, taraflar arasında müzakere sürecinin yeniden canlandırılmasının önemini vurguladı.

Görüşme sırasında, bölgesel konular ve ortak öneme sahip meselelerde istişare ve koordinasyonu sürdürme hususunda mutabık kalındığı aktarıldı.

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