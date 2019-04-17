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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'ye İran ambargosunun yanlış olduğunu anlatmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD'ye (İran'a yönelik) ambargoların yanlış olduğunu anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

Muhammet İkbal Arslan   | 17.04.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'ye İran ambargosunun yanlış olduğunu anlatmaya devam edeceğiz

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'ye İran'a yönelik ambargoların yanlış olduğunu anlatmaya devam edeceklerini söyledi. 

Bakan Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif, Dışişleri Konutu'nda yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin İran'a yönelik ambargolarıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Çavuşoğlu, ABD'nin ambargolarına karşı olduklarını her platformda doğrudan ABD'lilere net şekilde söylediklerini belirtti.

Çavuşoğlu, "ABD'ye önümüzdeki süreçte de bu ambargoların yanlış olduğunu anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bakanlarımız, ambargolar konusunu tüm muhataplarına açık ve net bir şekilde söylediler. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ABD Başkanı Donald Trump ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde arkadaşlarımız, bu konulardaki endişelerimizi ve düşüncelerimizi net bir şekilde ABD'li muhataplarına iletmiş oldu. Burada önemli olan bizim kendi aramızdaki dayanışmamız ve kararlılığımızdır." 

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