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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Esed'le görüşmemin raporunu Erdoğan'a sunacağım

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Suriye'de Esed ile uzun bir görüşme yaptım. Bu konuşmanın raporunu Sayın Erdoğan'a sunacağım." dedi.

Tuğrul Çam   | 17.04.2019
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Esed'le görüşmemin raporunu Erdoğan'a sunacağım

Ankara

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye'de Beşşar Esed ile uzun bir görüşme yaptığını belirterek, "Bu konuşmanın raporunu Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağım." dedi.

Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da Dışişleri Konutu'ndaki görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtladı. 

Zarif, Suriye'de Esed ile yaptığı görüşmeden sonra Türkiye'ye mesaj getirip getirmediği hakkındaki soru üzerine, "Ben Suriye'de Beşşar Esed ile çok uzun bir görüşme yaptım. Bu konuşmanın bir raporunu Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağım." diye konuştu.

İran olarak bölge ülkelerinin birbirleriyle iyi ilişkiler içinde olmasını istediklerini belirten Zarif, ülkelerin iç işlerine veya uluslararası ilişkilerine müdahale etmediklerini, sadece temennilerini ilettiklerini söyledi.

Zarif, Suriye'de siyasi çözüm süreci kapsamında oluşturulması planlanan Anayasa Komisyonu için Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler ile diyaloglarının devam ettiğini, rejim tarafının BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bu konuyu detaylı şekilde konuştuğu bilgisini aktardı.

Anayasa Komisyonunun kimlerden oluşacağı ve komisyonda hangi usul ve esasların hakim olacağı konularının çözülmesi gerektiğini hatırlatan Zarif, Astana sürecinin bir sonraki oturumunun da gelecek günlerde Nur Sultan'da yapılacağını, sürecin bir adım daha ileri götürülmesini umduklarını söyledi.

Türkiye'nin kendisine yönelik tehditler hakkındaki endişelerini anladıklarını vurgulayan Zarif, Suriye'de güvenliğin sağlanmasının en etkili yolunun sınırlarda ordunun hakimiyet kurması olacağını savundu. 

Zarif, "Bizim için Türk halkının huzuru ve güvenliği çok önemlidir. Bu konuda çok ciddi iş birliğimiz var." ifadesini kullandı.

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