Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.52
Dolar
5.75
BIST 100
97,588.85
Altın
1,276.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İstanbul'da açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Notre Dame Katedrali dijital kopyasıyla yeniden hayat bulabilir

Paris'te çıkan yangında büyük hasar gören Notre Dame Katedrali, 2010 yılında oluşturulan üç boyutlu dijital kopyası sayesinde birebir restore edilebilecek.

Tolga Yanık   | 17.04.2019
Notre Dame Katedrali dijital kopyasıyla yeniden hayat bulabilir

İstanbul

Fransa'nın başkenti Paris'te çıkan yangında büyük hasar gören Notre Dame Katedrali'nin, 2010 yılında oluşturulan üç boyutlu dijital kopyası sayesinde aslına uygun olarak yeniden inşa edilebileceği bildirildi.

ABD'nin önde gelen dergilerinden The Atlantic'in internet sitesinde yer alan habere göre, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Notre Dame Katedrali, sanat tarihi uzmanı Dr. Andrew Tallon'un 2010 yılında katedralle ilgili yaptığı ve 1 milyar veri noktasından oluşan dijital modelleme çalışması sayesinde birebir olarak restore edilebilecek.

Orta Çağ yapılarını lazer tarama teknolojisiyle üç boyutlu şekilde modelleyen Tallon, 2010 yılında Notre Dame Katedrali'nin içindeki ve dışındaki detayları 50 farklı açıdan lazer teknolojisiyle taradı.

Tallon, 5 gün süren tarama çalışmasına ek olarak, üç boyutlu formunu oluşturma amacıyla katedralin yüksek çözünürlüklü panoramik fotoğraflarını çekti.

Uzmanlar, Tallon'un çalışmasının Notre Dame Katedrali'nin en ince detayına kadar restore edilmesine imkan sağlayacağını savunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Belarus ilişkileri ivme kazanıyor
Ajax efsanesi yeniden mi doğuyor?
Almanya-ABD güvenlik ortaklığı çatırdıyor mu?
Türkiye her zaman Sudan halkının yanında
ABD'nin çıkarlarına dokunmadıkça basın özgürdür

Benzer haberler

'Notre Dame'ın yeniden inşasının 5 yılda tamamlanmasını istiyorum'

'Notre Dame'ın yeniden inşasının 5 yılda tamamlanmasını istiyorum'

'Notre Dame'daki birçok eserin tahrip olma riski var'

Notre Dame Katedrali için 388 milyon avro daha bağış yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Notre Dame Katedrali'ni tahrip eden korkunç yangın bizi de derinden sarstı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Notre Dame Katedrali'ni tahrip eden korkunç yangın bizi de derinden sarstı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Notre Dame Katedrali ortak kültür mirasıdır

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Notre Dame Katedrali ortak kültür mirasıdır
Fransa'nın sembolü Notre Dame alevlere teslim oldu

Fransa'nın sembolü Notre Dame alevlere teslim oldu