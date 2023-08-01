Dolar
26.95
Euro
29.54
Altın
1,942.33
ETH/USDT
1,836.70
BTC/USDT
28,953.00
BIST 100
7,168.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
logo
Dünya

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam ediyor

Danimarka'da bugün yine Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar düzenlendi.

Muhammet İkbal Arslan  | 01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam ediyor Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Cenevre

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

İslam'a hakaret eden sloganlar atan grup üyeleri bu anları sosyal medyada canlı yayınla paylaştı.

Yazarı Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen olduğu söyleyen bir kitabı da yakan gruptakiler sonrasında Irak, Mısır ve Suudi Arabistan Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları ele almak amacıyla dün gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısıyla eş zamanlı olarak Danimarka ve İsveç'te yine Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar düzenlenmişti.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, İİT'nin 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısından çıkan kararı dikkate aldıklarını bildirmişti.

Rasmussen, "İİT ve üye devletlerle karşılıklı saygı temelinde yakın diyaloğu sürdüreceğiz. Danimarka son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik yakma eylemlerini kınadı ve ifade özgürlüğü kapsamında özel durumlara müdahale etme olasılığını araştırıyor." ifadesini kullanmıştı.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi bir grup, nisan itibarıyla Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağına ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemeye başlamıştı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın, 24 Temmuz'da İran ve Irak'ın, 25 Temmuz'da da Mısır ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Grup, 28 Temmuz'da Kopenhag'daki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Bu eylemlerin, polis koruması eşliğinde ve yetkili makamlardan izin alınarak yapılmasına, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke tepki göstermişti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 25 Temmuz'da, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan ve bu tür eylemleri şiddetle kınayan karar tasarısı kabul edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da askeri aracın tıra çarpması sonucu 10 asker yaralandı
Bursa'da sanayi bölgesindeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Gri kategoride aranan PKK'lı terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam ediyor

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam ediyor

İsveç Başbakanı: Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar ciddi güvenlik sorununa dönüştü

Danimarka Dışişleri Bakanı, İİT toplantısından çıkan kararı dikkate aldıklarını belirtti

Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik yeni saldırılar düzenlendi

Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik yeni saldırılar düzenlendi
Danimarka, ülkedeki kültürel ve dini temelli saldırılara karşı önlem almayı değerlendiriyor

Danimarka, ülkedeki kültürel ve dini temelli saldırılara karşı önlem almayı değerlendiriyor
İsveç: Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına karşı Danimarka ile yakın diyalog içindeyiz

İsveç: Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına karşı Danimarka ile yakın diyalog içindeyiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet