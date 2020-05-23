Danimarka’da son 48 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm yaşanmadı
Danimarka’da Kovid-19 bağlantılı ilk ölümün 11 Mart’ta yaşandığı ülkede, ilk defa iki gün boyunca ölüm yaşanmadığı bildirildi.
Kopenhag
Danimarka’da son 48 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm yaşanmadı.
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Danimarka Sağlık İdaresinden yapılan açıklamada, Kovid-19 bağlantılı ilk ölümün 11 Mart’ta yaşandığı ülkede, ilk defa iki gün boyunca ölüm yaşanmadığı bildirildi.
Danimarka’da 442 bin 650 kişinin Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtilen açıklamada, vaka sayısının 11 bin 289 olduğu, 118 kişinin salgın nedeniyle hastanelerde tedavi gördüğü kaydedildi.
Açıklamada, iyileşen hasta sayısının 9 bin 836 olduğu, 561 kişinin ise Kovid-19 nedeniyle öldüğü belirtildi.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, salgının ülkede kontrol altına alındığını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.