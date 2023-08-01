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İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Dünya

Yunanistan'da temmuzun ikinci yarısında 470 bin dönüm ormanlık alan yandı

Yunanistan'da 15-31 Temmuz'da çıkan 7 büyük orman yangınında toplam 470 bin dönüm alanın yandığı bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
Yunanistan'da temmuzun ikinci yarısında 470 bin dönüm ormanlık alan yandı

Atina

Yunanistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, temmuzda görülen rekor sıcaklıkların dışında, atmosferdeki nem oranının düşüklüğü de orman yangınlarını körükleyici nedenlerden oldu.

Ülkede 15-31 Temmuz tarihlerinde Kerkira Adası, Aigio, Dervenoxoria, Kuvara, Karistos, Nea Aghialos ve Rodos Adası'nda çıkan 7 büyük orman yangınında 470 bin dönüm ormanlık alan kül oldu.

Yunanistan'da yıl başından bu yana yanan ormanlık alan 550 bin dönüme ulaştı.

Ülkede yıllık ortalama 435 bin dönüm civarında ormanlık alanın yandığı belirtiliyor.


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