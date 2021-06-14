Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, NATO Zirvesi kapsamındaki bir araya geldi.
Brüksel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi kapsamında, NATO Karargahı'nda bir araya geldi.
İki liderin saat 19.00'da başlayan basına kapalı görüşmesi, 45 dakika sürdü.
Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.
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