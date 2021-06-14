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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, NATO Zirvesi kapsamındaki bir araya geldi.

Ferdi Türkten   | 14.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüştü

Brüksel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi kapsamında, NATO Karargahı'nda bir araya geldi.


İki liderin saat 19.00'da başlayan basına kapalı görüşmesi, 45 dakika sürdü.

Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

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