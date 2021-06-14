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Dünya

Emine Erdoğan Brüksel'de Maarif Vakfının istişare toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Maarif Vakfının istişare toplantısına katıldı.

Enes Kaplan   | 14.06.2021
Emine Erdoğan Brüksel'de Maarif Vakfının istişare toplantısına katıldı Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO Liderler Zirvesi vesilesiyle Brüksel'de, Maarif Vakfının düzenlediği istişare toplantısında sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz ve kız öğrencilerimizle bir araya gelerek faaliyetleri hakkında görüş alışverişi yaptık. Her birine çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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