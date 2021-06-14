Emine Erdoğan Brüksel'de Maarif Vakfının istişare toplantısına katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Maarif Vakfının istişare toplantısına katıldı.
Ankara
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO Liderler Zirvesi vesilesiyle Brüksel'de, Maarif Vakfının düzenlediği istişare toplantısında sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz ve kız öğrencilerimizle bir araya gelerek faaliyetleri hakkında görüş alışverişi yaptık. Her birine çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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NATO Liderler Zirvesi vesilesiyle Brüksel’de, Maarif Vakfı’nın düzenlediği istişare toplantısında STK temsilcilerimiz ve kız öğrencilerimizle bir araya gelerek faaliyetleri hakkında görüş alışverişi yaptık. Her birine çalışmalarında başarılar diliyorum. @TMaarifVakfi pic.twitter.com/JQfy5brvu5— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 14, 2021